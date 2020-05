Ravage op Goeverneurlaan na eenzijdig ongeval: auto komt op dak op de stoep terecht

Bewoners en winkeliers komen in opstand tegen verkame­ring: ‘Je krijgt enorm veel overlast’

15:44 Winkeliers en bewoners van de Fahrenheitstraat in Den Haag verzetten zich met hand en tand tegen de verkamering in hun winkelstraat. Tot ontsteltenis van de Hagenaars is de gemeente van plan om een vergunning te verlenen voor meerdere kleine woonunits in een van de appartementen boven de winkels. ,,Dit gaat voor overlast zorgen. Als die beleggers hun gang mogen gaan, vernaggelen ze de cultuur in deze winkelstraat.’’