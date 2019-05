Rebelse chef-kok Pierre Wind komt met pestofrikandel: ‘Ik ben al jaren geobsedeerd door snacks’

Waar komt het idee van een frikandel met een smaakje vandaan?

,,Ik was al vanaf de jaren 80 geobsedeerd met snacks en ik wilde altijd mijn eigen snackbar beginnen. Die is er nooit gekomen, maar de liefde voor snacks bleef. De frikandel is toch wel de meest bekende snack in Nederland en daar wilde ik mee experimenteren.”



Waarom geen kroket?

,,Ik zit zelf altijd vol met culinaire dwarsheid en om dan aan de slag te gaan met het heilige huisje van Nederland, dat leek mij een geweldig idee. Mensen zijn zeer beschermend over de frikandel en daarom durft niemand er iets mee te doen. Als je om je heen kijkt zijn er allemaal verschillende smaken kroketten, maar men is te bang om aan de frikandel te komen. Ik ben dat niet.”



Hoe ging het proces in zijn werk?

,,Ik had thuis al vaak geprobeerd om een frikandel te maken, maar dat lukt steeds niet. Het resultaat had altijd meer weg van een gehaktstaaf. Dit komt waarschijnlijk omdat ze in de fabriek gebruik maken van fijnere maling en stevige druk. Ik kreeg uiteindelijk van de fabrikant een kilo deeg om mee te experimenteren. Ik had meerdere smaken in mijn hoofd, waaronder pesto, truffel, bier en sinaasappel-popcorn.”



Sinaasappel en popcorn? Samen?

,,Ja, iedereen reageert zo geschrokt. Het klinkt heel vies en onwaarschijnlijk, maar de combinatie is echt heel bijzonder. Het water dat gebruikt wordt voor het maken van de frikandel zou dan vervangen worden door sinaasappel. En als toppings zouden we stukjes popcorn en sinaasappelrasp eroverheen strooien. Die frikandel zou echt het lekkerste zijn geweest, maar het is gewoon een stap te ver. Mensen zouden er zo erg van schrikken dat het niet aan zou slaan.”