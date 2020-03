Rebelse kok Pierre Wind brengt ‘ecokookboek’ uit: ‘Een klein standbeeld zou wel gewaardeerd worden’

Nog voordat de eerste vraag zelfs maar gesteld kan worden, schiet Pierre Wind uit de startblokken. Want De ecokeuken van Wind is niet zomaar een boek. Nee, het is een boek dat alles in de keuken kan veranderen. Kan ja. Want de mensen moeten natuurlijk wel eerst even tijd nemen om zich naar de boekhandel te spoeden. Maar dan krijgen ze ook wat!