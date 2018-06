Rebelz komt naar Den Haag na succesvolle crowdfundingsactie

De organisatie opent in september haar deuren aan de Binckhorst. Het restaurant helpt ex-gedetineerde vrouwen weer aan een baan. Vanuit daar worden zij begeleid naar een nieuwe werkplek. In Rotterdam en Nieuwersluis zijn er al twee vestigingen geopend.



Er was in totaal 140.000 euro nodig om deze derde vestiging van de grond te krijgen. Dat geld, dat in totaal 150.000 euro is geworden, wordt gestoken in de inrichting, keuken en het terras. Het gaat om een lening, dus de investeerders krijgen na vijf jaar hun geld terug met een beetje rente.



