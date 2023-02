Recensenten zijn zuigvissen in de nek van iedereen die iets artistieks presteert

column Daar waar andere gemeenten een eurootje lappen, laten wij de slachtof­fers stikken

De beste stad ter wereld om in te leven is Den Haag. Dat wisten we al decennia maar een wereldwijd onderzoek bevestigt dit: wij staan met stip op nummer 1 in de ‘Quality of Life Index’. Ongetwijfeld wordt op het IJspaleis nu slagroomtaart van Maison Kelder uitgedeeld – de beste slagroomtaart ter wereld - maar die prijs is natuurlijk gelul. Stel die vraag aan iemand in Laak of Transvaal en hij lacht de ballen uit zijn broek.