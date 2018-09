Recepten op maat in een persoonlijk dieet: 'Mensen houden van lekker eten'

Wie een dieet volgt, kan er waarschijnlijk over meepraten: het is allesbehalve makkelijk. Ook ‘personal foodcoach’ Claudia Vork (29) uit Den Haag geeft toe dat het veranderen van eetgedrag vaak lastig is. ,,Iedereen is anders en heeft andere voeding nodig om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.’’



,,Diëten zonder zout, laag in verzadigd vet of zonder koolhydraten; het is slechts een greep uit de beschikbare diëten. Maar mensen houden van lekker eten en tijdens het dieet moet dat niet anders zijn. Daarom moet je niet kijken naar wat wordt weggelaten, maar naar waar je een recept mee kunt verrijken.’’