Recherche gaat op zoek naar relschoppers Schilderswijk

OM eist celstraf tegen man die 'Haagse Dave' urenlang martelde: ‘Het leek wel een tafereel van de maffia’

23 januari Tegen Hendrik H. (34) is zes jaar cel geëist voor de marteling van een Hagenaar. 'Haagse Dave' zou in mei 2019 uren tegen zijn wil zijn vastgehouden in een woning in Almelo. Daar zou hij onder meer zijn gebrandmerkt en getatoeëerd. ,,Het leek wel een tafereel van de maffia.‘’