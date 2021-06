Recherche zoekt getuigen die in de nacht van de moord op Renee (23) bij de Scheveningse Bosjes waren

Column Tien Hagenezen naar het Westland. Daar schuilt een tv-format in

2 juni Ik ontving een noodkreet uit het Westland. Daar schrok ik van, u weet, ik heb een zwak voor Westlanders. Harde werkers. Neem hun zwembad de Boetzelaer, dat in 2019 tot de grond toe afbrandde. Dat is deze week, amper twee jaar later, volledig herbouwd en weer geopend. Nu nog in hetzelfde tempo fatsoenlijke huisvesting voor hun hardwerkende arbeidsmigranten realiseren en iedereen is blij.