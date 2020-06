Rechtbank beslist vandaag over verlenging voorarrest van Haagse tienersteker Luis P. (35)

Op vrijdag 29 november werden drie tieners, een jongen van 13 uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan de Rijn en Leiderdorp in de Grote Markstraat neergestoken. De drie kenden elkaar niet. Waarom P. hen neerstak is niet duidelijk.

Tijdens de drukke Black Friday-koopavond wist de verdachte te ontkomen, maar een dag later werd hij alsnog opgepakt bij een daklozenopvang in Den Haag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord of doodslag op de drie jongeren. In mei is een onderzoek naar de psyche van de man in het Pieter Baan Centrum afgerond.