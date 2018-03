Rechtbank Den Haag doet proces verdachten MH17

Parkeren van scootmobiel naast vuilcontainer niet mensonterend

14:45 Het is niet mensonterend om een scootmobiel te moeten parkeren pal naast een ondergrondse vuilcontainer. Dit blijkt uit een uitspraak vandaag van de Raad van State waar bewoners van de Balistraat naar toe zijn gestapt tegen de gemeente Den Haag. Het stadsbestuur hoeft de betreffende orac (ondergrondse restafvalcontainer) die vorig jaar zomer in de Balistraat is aangelegd dan ook niet te verplaatsen, vindt de hoogste bestuursrechtbank.