Rechtbank hoort getuigen in zaak 'valse aangifte' tegen agent

De Haagse rechtbank wil dat drie getuigen verhoord gaan worden over de vermeende mishandeling van Moes S. (43) zes jaar geleden in politiebureau De Heemstraat in de Schilderswijk. S. is inmiddels in de slepende zaak van slachtoffer veranderd in verdachte. Het OM beschuldigt hem ervan valse aangifte te hebben gedaan tegen een motoragent.