Rechtbank probeert het nóg eens met Haagse veelpleger

Op 13-jarige leeftijd kwam Najim voor het eerst met justitie in aanraking. Een kwart eeuw later heeft hij een strafblad van vijftig pagina’s opgebouwd. Hij was eind vorig jaar slechts een week op vrije voeten uit de veelplegerskliniek, toen hij in het Haagse stadscentrum de kas van een Japans restaurant geplunderd zou hebben. De buit was 400 euro.

In januari 2017 ging hij in Den Haag ook al op dievenpad, , terwijl hij toen officieel nog het programma volgde in een veelplegerskliniek. Hij trapte op de Rijswijkseweg de voordeur in bij een reisbureau en nam 400 euro mee. In de Weimarstraat zou hij uit een fietsenwinkel 150 euro en een laptop hebben gepikt. Daarbij had hij ook de deur gemolesteerd, aldus het OM. Uit een Turks café gapte hij flessen whiskey.