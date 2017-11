Rechtbank verbiedt preken in boekhandel van stichting van Fawaz

De gemeente Den Haag en stichting Qanitoen van imam Fawaz Jneid stonden tegenover elkaar in de rechtbank omdat er in een pand aan de Cillierstraat in Transvaal gebedsdiensten zouden worden gehouden. De gemeente noemde die illegaal en wilde dat de stichting daarmee stopt, omdat het in zou gaan tegen het bestemmingsplan van het pand. De voorzieningenrechter gaf de gemeente daarin vandaag gelijk.

Qanitoen zei dat er inderdaad wordt gebeden in het pand, maar dat er van geen moskee geen sprake is. De stichting vond dat er wel meer activiteiten in het pand mochten plaatsvinden. Maar de voorzieningenrechter is onverbiddelijk in zijn vonnis: ,,Ook als er geen sprake is van een moskee (wat door de gemeente overigens ook niet wordt gesteld) maakt dat de aard van het gebruik, te weten maatschappelijke doeleinden in plaats van bedrijfsmatig, immers niet anders. (...) Nu er zo niet uitsluitend dan toch wel vooral sprake is van gebruik voor maatschappelijke doeleinden, staat vast dat er gehandeld wordt in strijd met de in de erfpachtakte opgenomen bestemming van het pand.''