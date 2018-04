Rechtbankgriffier krijgt taakstraf voor 'lekken'

De voormalig griffier van de Haagse rechtbank Suraghni D. (34) is vandaag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ze kreeg de straf voor het schenden van haar ambtsgeheim en het plegen van valsheid in geschrifte.

De vrouw leverde aan Anand B. (45) uit Zoetermeer adresgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie van autohuurders. Ze was bevriend met hem en ontving geen geld voor haar diensten. Ook faxte ze op verzoek van B., die tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden is veroordeeld, in 2012 vanuit de rechtbank een nepbrief van een zogenaamde klokkenluider.

In de anonieme brief met rechtbankstempels stond dat het onderzoek in een grote strafzaak tal van onrechtmatigheden bevatte en ongeautoriseerd door de officier van justitie was uitgevoerd. De brief is naar drie advocatenkantoren verstuurd, waarschijnlijk in opdracht van criminele vrienden van de eerder veroordeelde Anand.

Op zijn computer is ook een blanco ‘verbetervonnis’ van de Haagse rechtbank gevonden. Met zo’n document kan een rechter een vonnis aanpassen. Onbekend is gebleven of het document ook is misbruikt.

Overmacht

De rechtbank bepaalde dat een ‘niet stoffelijk document’ geen voorwerp is en niet gestolen kan worden. Voor diefstal is B. daarom vrijgesproken. D. meldde dat ze uit angst en psychische overmacht handelde, maar dat is niet aannemelijk gemaakt voor de rechter.

Justitie eiste tegen haar eerder een werkstraf van 180 uur en tegen Anand een celstraf van zes maanden. Omdat de vrouw als juridisch-administratief medewerker voor de rechtbank Den Haag werkte, is de strafzaak tegen de twee in Rotterdam afgehandeld.