Rechter beslist: ‘krottenkoning’ krijgt rekening voor herstel vervallen Huize Ivicke

‘Krottenkoning’ Ronnie van de Putte kan een rekening verwachten voor de reparatie van Huize Ivicke in Wassenaar. De rechter bepaalde dat de gemeente, die begint met het herstel, de factuur mag doorsturen. ‘Hopelijk gaat hij nu zijn energie steken in het ontwikkelen van het landgoed.’

Het vervallen landgoed is Wassenaar al jaren een doorn in het oog. Een verkrot monument met oranje zeilen over de dakkapellen, krakers die erin zijn getrokken, een gammel balkon en spandoeken tussen de bomen. Onlangs legde de gemeente al beslag op de meer dan honderd jaar oude woning en kondigde aan er zelf voor te zorgen dat de bouwval niet verloren gaat.

Daar is heel wat juridisch getouwtrek aan vooraf gegaan. De gemeente probeert eigenaar Ronnie van de Putte al jaren te bewegen om Huize Ivicke in oude glorie te herstellen. Tot nu toe tevergeefs. Inmiddels heeft Wassenaar nu zelf een aannemer gevraagd om de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan te pakken.

,,Dat is dus geen renovatie, maar echt wat strikt noodzakelijk is om het monument te kunnen behouden”, verduidelijkt een woordvoerster van de gemeente Wassenaar. ,,Dat is de instandhouding. De eigenaar moet het zelf verder restaureren.”

Tijdsdruk

,,Er zat tijdsdruk achter omdat het in zo'n slechte staat is. In het najaar gaan de verdere werkzaamheden beginnen, dat moet eerst nog aanbesteed worden. De kosten verhalen we op de eigenaar.”

Die is intussen wel met nieuwe plannen voor Ivicke bij de gemeente gekomen. ,,Maar dat is niet in een stadium dat wij daar al iets mee kunnen.”