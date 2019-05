Rechter geeft Den Haag tik op vingers om illegale bomenkap

De rechter heeft aan de gemeente Den Haag een flinke tik uitgedeeld hoe zij om is gegaan met de illegale bomenkap van de Uithof in maart 2017. Den Haag speelde op de man en legde een ‘exorbitante rekening’ neer, terwijl ze haar eigen rol ‘niet heel erg serieus nam’ en de ‘schade nihil’ is, aldus de rechter.

Ja, zo oordeelde de rechter vanmiddag, sportcentrum de Uithof had een kapvergunning aan moeten vragen, dat is fout geweest, maar de gemeente heeft zo ‘verkeerd gehandeld’ dat een straf, zoals het OM wilde, niet meer op zijn plaats is. ,,De gemeente heeft de zwartepiet geheel bij de Uithof neergelegd, en niet bij zichzelf, wat wel had moeten gebeuren.”



In maart 2017 bracht de gemeente naar buiten dat de Uithof zestig bomen illegaal had laten omhalen in het gebied rond het sportcentrum. Wethouder Boudewijn Revis noemde het onacceptabel, stelde dat het om zestig bomen ging en legde de rekening van 84.000 euro neer bij de Uithof.

Schaatscentrum

Een erg gekleurd plaatje, bleek bij de rechtbank vanmiddag. Het ging niet om zestig bomen, maar zo'n twintig. De andere zijn wel omgehaald, maar zijn waarschijnlijk onderdeel geweest van de grote onderhoudsbeurt van het park rond het schaatscentrum, en waarvoor wel een vergunning was.

Ook bleek hoe logisch het was dat de directeur de aannemer die met het opschonen van het park bezig was, opdracht gaf ook de bomen weg te halen die op een talud stonden en de nooduitgang belemmerden. Dat zou de gemeente namelijk in 1997 zelf al doen, toen ze nog eigenaar was van de Uithof. Dat was nooit gebeurd. En sinds de gemeente het talud liet ophogen waren de bomen ook nog eens ziek geworden. Voor de rechter was het klip en klaar toen in 2017 de bomen nog niet gekapt bleken: ,,De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid niet erg serieus genomen.”

Fout

Een vergunning is niet nodig denkt hij, want er is voor het hele park een vergunning aangevraagd. Daarin blijkt hij dus wel fout te zijn geweest. In een overleg met de gemeente, de aannemer en hemzelf komt de bomenkap ter sprake. Dat leidt er toe dat de Uithof een aparte opdracht geeft aan de aannemer en belooft de rekening te betalen. Over een kapvergunning gaat het niet.

Quote Ik heb drie andere offertes gevraagd, zij kwamen niet hoger uit dan 24.000 euro De La Croix

Wat hij wel krijgt is een strafrechtelijke onderzoek en een rekening van 84.000 euro voor het herplanten van de bomen. ,,Exorbitant”, vond de rechter vanmiddag. En met een licht cynische ondertoon, voegde hij eraan toe: ,,Het is er wel erg mooi geworden. Het zijn mooie eiken.” Het is een bedrag dat De La Croix wel betaalde, maar waar hij wel ziek van was. ,,Ik heb drie andere offertes gevraagd. Zij kwamen niet hoger uit dan 24.000 euro.”