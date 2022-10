Rechter veegt stadsbrede ban op splitsen van woningen van tafel: ‘Dit is wel even schrikken’

Den Haag lijdt wéér nederlaag tegen vastgoedin­ves­teer­der: opsplit­sing van woning mag gewoon

De gemeente Den Haag heeft wéér een nederlaag geleden bij de rechter in een zaak die was aangespannen door een vastgoedinvesteerder. Deze keer ging het om een ondernemer die zijn woning niet in drieën mocht splitsen. Den Haag probeert al een tijdje het opsplitsen en verkameren van woningen in de stad tegen te gaan, maar de juridische strijd verloopt vooralsnog moeizaam.

