De Raad van State vindt dat de gemeente Rijswijk in een herstelbesluit alle bezwaren heeft weerlegd. Daardoor kan in ’t Haantje onder andere een woontoren van 42 meter hoog komen mits de bovenste woningen niet meer dan 55 decibel geluid op de gevel krijgen. Volgens de gemeente is dat haalbaar. Dat zou DSM niet belemmeren in eventuele uitbreidingsmogelijkheden. De Raad van State vindt verder dat Rijswijk het groepsrisico dat DSM vormt voor de nieuwe wijk goed heeft berekend.