Rechter wijst extra onderzoeken af in coldcasezaak Galla, moordverdachte met lege handen terug in cel

Geen reconstructie, niet nog een ander soort dna-onderzoek. Mustapha A. , verdacht van de moord op Iwona Galla in 2003, is gisteren met lege handen teruggegaan naar zijn cel.

De in Turkije geboren A. (47) ontkent dat hij de Poolse vrouw in 2003 in een woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk om het leven heeft gebracht. Maar zijn dna, zo bleek uiteindelijk in 2017, zat wel onder haar vingernagels. Om die reden werd hij dan ook eind mei dit jaar, zestien jaar na haar dood, aangehouden.

Zijn advocaten probeerden gisteren bij de start van het proces tegen A. twijfel te zaaien over dat dnaspoor. ,,Misschien was het al overgedragen in de supermarkt, deden ze er allebei, zonder dat ze het wisten, boodschappen en raakten ze eenzelfde product aan, een watermeloen bijvoorbeeld? Beiden woonden immers niet ver bij elkaar vandaan'', suggereerde een van de twee advocaten die A. bijstaan.

Quote Hoe kan zijn dna nu onder haar vingers komen als ze van achteren met een hard voorwerp is geslagen? Advocaten

Ook willen de advocaten een reconstructie. ,,Hoe kan zijn dna nu onder haar vingers komen als ze van achteren met een hard voorwerp is geslagen?"

Suggesties

De rechtbank wees gisteren beide suggesties af. Deze onderzoeken zijn alleen mogelijk als de advocaten met een veel concretere lezing komen hoe het dna van A. onder de nagels van de Poolse terecht kan zijn gekomen. ,,Dan hebben de onderzoekers van het NFI iets om te onderzoeken'', zei de aanklager even daarvoor al over het extra dna-onderzoek. De rechtbank gaf haar daarin gelijk.

Bovendien is het volgens de officier van justitie wel logisch dat het aangetroffen dna van de dader moet zijn. Nadat de vrouw op haar achterhoofd werd geslagen, is ze ook gewurgd. ,,Ze heeft zich verweerd in een poging lucht te krijgen.''

Galla kwam in 2001 naar Nederland, na een studie pedagogiek. Ze werkte in de kassen en vond een 'lucratief' bijbaantje met het knippen van henneptoppen. Dat werd vermoedelijk ook haar dood. Het OM en de politie denken dat 'iemand' - volgens hen is dat A. - de toppen wilde stelen en niet verwachtte de Poolse in huis te vinden. Na de dood van Galla was de oogst weg en 12.500 euro verdwenen.

Het dna-spoor is wel voor zover nu bekend het enige spoor dat naar A. leidt. Daarnaast zeggen verschillende getuigen dat A. klusjes opknapte voor de eigenaar van de plantage en hij dus van de wietplantage heeft geweten.