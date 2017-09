Rechter zet extra druk op fraudeur Karel S.

Het Openbaar Ministerie (OM) had Karel S. voor maanden terug de cel in willen hebben nadat hij een heel jaar lang niets had terugbetaald van wat hij van de oudjes uit de verzorgingsflat verduisterde. Pas toen de rechtszaak dreigde, maakte de 'bedrijvendokter' haast om toch een deel van het geld terug te betalen. Te laat, vond het OM. De rechtbank besliste gisteren anders. Omdat de Noordwijker weer bij is met zijn betalingen is celstraf niet nodig, oordeelde ze.



De rechter verlengde wel zijn proeftijd met twee jaar om druk op de betalingen van S. te houden. Verzaakt hij de komende jaren nog een keer met betalingen, dan verdwijnt hij zonder pardon alsnog achter de tralies.



Voor de raad van toezicht van de verzorgingsflat is het vonnis een opluchting. ,,Het belangrijkste voor ons is dat het geld terugkomt bij de ouderen. Die kans is nu groter geworden. Zijn proeftijd zou volgend jaar aflopen en, zo was onze verwachting, dan konden we wel fluiten naar de rest van het geld. Dan was er geen enkel drukmiddel meer'', zegt een woordvoerder namens de toezichthouder.