Rechters Internationaal Gerechtshof klagen werkgever aan om hoger loon

Doorgaans houden ze zich bezig met genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, maar nu maken de rechters van het Internationaal Strafhof werk van hun eigen verdiensten. Het arbeidsconflict tussen de rechters en hun werkgever is zodanig opgelopen, dat zelfs de voorzitter van de rechtbank een aanklacht indient tegen het Internationaal Gerechtshof.

Het belastingvrije salaris van de rechters is best hoog, gemiddeld 175.000 euro per jaar, maar ze willen er zo'n 50.000 euro per jaar bij. Ze zijn verbolgen over het feit dat collega-rechters die langer in dienst zijn meer betaald krijgen. Behalve een loonsverhoging willen de rechters met terugwerkende kracht dezelfde compensaties als die hun collega’s ontvangen. Ook eisen de rechters een beter pensioen en schadevergoedingen die kunnen oplopen tot in de miljoenen.

Op vingers getikt

Het conflict is ontstaan nadat de rechtbank in het Vredespaleis in Den Haag door de Verenigde Naties (VN) op de vingers werd getikt. De vijftien rechters van het gerechtshof zouden volgens de VN te veel bijverdienen met zwart werk. Omdat in het Vredespaleis maar een gering aantal zaken voor komt, zouden de rechters zich met regelmaat bezighouden met rechtszaken die niet gerelateerd zijn aan hun werk bij het Internationaal Gerechtshof.

Volgens de VN zouden de vijftien rechters door bij te snabbelen jaarlijks hun salaris verdubbelen. Het arbeidsconflict met de rechters heeft volgens The New York Times al geleid tot scheve gezichten bij andere werknemers van de rechtbank in het Vredespaleis. Want waar de rechters flink kunnen bijverdienen, kampen zowel de hoofdaanklager als fondsen voor slachtoffers juist met geldproblemen.

De rechters zijn niet de enige werknemers die in de clinch liggen met hun werkgever. De rechtbank is verwikkeld in meerdere processen met huidige en ex-werknemers, naar aanleiding van een grootschalige reorganisatie een aantal jaren geleden. Voormalig bestuurder Herman von Hebel verbaast zich niet over de conflicten. ,,Als ik het aantal messen wat ik in mijn rug heb gekregen tijdens de reorganisatie zou verzamelen, zou ik een restaurant kunnen openen.”