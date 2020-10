Rechts-extremistische beweging NVU en tegenbeweging Movement X demonstreren in Den Haag

Beweging Movement X riep op om naar Den Haag te komen om een tegenreactie te geven op de demonstratie van de NVU. Als het aan Movement X ligt zijn de ‘neonazi’s niet welkom in Den Haag’. De demonstratie van Movement X vindt plaats op het Korte Voorhout in Den Haag.



Vanochtend werden er teksten op een elektriciteitskastje op de Koekamp gespoten. Op het kastje is onder meer te lezen: ‘NVU, rot op!’ en ‘Nazi's Out!’ Of Movement X de beweging is, die de teksten heeft verkondigd, is niet bekend. De teksten zijn inmiddels verwijderd.