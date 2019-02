Rechtszaak om dood Olena in woning Leyweg: Toen ik wegging, was ze nog springlevend

Voormalig raadslid schuldig aan lekken over woningbouw­pro­ject

7:52 Het voormalig D66-raadslid Harry Blanke van de gemeente Leidschendam-Voorburg is veroordeeld voor het lekken van vertrouwelijke informatie aan een ambtenaar over woningbouwproject Duivenvoorde-corridor. Hij is schuldig, maar krijgt geen straf.