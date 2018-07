Rechtszaak om Kijkduinse 'bouwput'

Vele tienduizenden euro's heeft hij naar eigen zeggen al ingeleverd. Net als veel andere ondernemers in Kijkduin kan Eduard Boot het met zijn restaurant Altro nauwelijks nog bolwerken op de boulevard van Kijkduin. Met dank aan de grote bouwput die voorheen het Deltaplein was. Ook de verbeterde bewegwijzering kan de klant niet in het winkel- en horecagebied krijgen.



Boot erkent dat de projectontwikkelaar hem een flinke huurverlaging heeft aangeboden. Maar die woog bij lange na niet op tegen de werkelijke maandelijkse inkomstenderving, stelt hij. Ook bevielen de voorwaarden hem niet. Nu wil de restauranthouder dat de rechter de ontwikkelaar opdraagt hem schadeloos te stellen. Vrijdag dient de zaak.



Projectontwikkelaar FRED wil niets zeggen over de rechtszaak. Eerder stelde de bouwer dat ze met 70 procent van de ondernemers prima afspraken hebben gemaakt over huurkorting of vervangende ruimte. Bovendien krijgen de winkeliers en ondernemers er straks een schitterende badplaats voor terug, benadrukken de projectontwikkelaars.