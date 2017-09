Rechtszaak tegen kerklid om gruwelseks en oplichting stilgelegd

In de rechtszaal deed B. donderdag anderhalf jaar nadat de zaak naar buiten kwam, voor het eerst zijn mond open. Deskundigen, zoals een psycholoog en een medewerker van de reclassering, zaten in de zaal om te horen wat hij te zeggen had. Rechters, advocaat en officier van justitie zouden vandaag hen vragen mogen stellen hoe ze de verklaring van B. interpreteren. Gistermorgen gaven de deskundigen aan toch meer tijd nodig te hebben om te kunnen antwoorden. Vermoedelijk gaat de zaak op 24 januari weer verder.

Nadat B. ’s vrouw in februari 2016 zijn telefoon vond, kwam het dubbelleven van de Hagenaar uit. De man betaalde geld voor gruwelijke sekspartijen met meisjes. Vier van hen deden aangifte. Twee zijn zwakbegaafd, de anderen waren volgens het OM nog geen 18 toen hij met de sekspartijen begon. Hierdoor is het in de visie van het OM strafbaar wat B. deed.