Rechtszaak uren vertraagd doordat verdachte steker niet is opgehaald voor rit van 4,5 kilometer

Tadeusz C., de man die februari vorig jaar met een mes meerdere mensen in Den Haag zou hebben gestoken, moet vandaag opnieuw voor de rechter verschijnen, maar was vanochtend niet naar de rechtbank gebracht. C. (42) zit vast in Scheveningen, maar de zaak begint in elk geval 4,5 uur later.

Het is een rit over 4,4 kilometer, vrijwel één lange rechte weg over de Van Alkemadelaan. Toch is het vanochtend niet gelukt om Tadeusz C. vanuit de Scheveningse gevangenis naar de rechtbank in Den Haag te brengen. Hij wordt ervan verdacht dat hij begin vorig jaar in de buurt van diezelfde Van Alkemadelaan twee slachtoffers heeft gestoken, een man en een 17-jarige jongen. Een derde slachtoffer wist te ontkomen.

Terwijl de aanwezige slachtoffers en belangstellenden eerst te horen krijgen dat C. vertraagd is, wordt later gezegd dat hij er om half 11 is. Rond dat tijdstip wordt meegedeeld dat de verdachte er elk moment kan zijn. Desondanks komt de rechter een kwartier later met de mededeling dat de zaak waarschijnlijk niet voor half 2 vanmiddag wordt behandeld. C. zit nog altijd niet in het busje dat hem naar de rechtbank moet brengen, meldt ze.

Observatie

Wel is duidelijk dat het onderzoek inmiddels zo ver is dat de rechtszaak op 2 april inhoudelijk wordt behandeld. C. is voor observatie in het Pieter Baan Centrum geweest. Het rapport moet nog uitgewerkt worden, laat de advocaat van C. desgevraagd weten. Het is nog niet duidelijk of de verdachte van Poolse komaf hier aan heeft meegewerkt. Eerder zei hij tegen de rechters dat hij dat niet van plan was.