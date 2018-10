Reclame verkoopt de wereld, mits je het juiste snoertje of stekkertje hebt

Over een jaar opent aan de Prinsegracht het Designmuseum Dedel. Gevestigd in een patriciërs­pand dat al driehonderd jaar oud is en de belangrijkste bezienswaardigheid is. Voor het overige hangen er vooral veel reclameposters. De vraag is wie daarop zit te wachten. Een handvol grafische vormgevers wellicht maar consumenten zeker niet.