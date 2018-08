Reclamefolder voor leerlingen valt verkeerd: 'Ouders zijn verbolgen'

,,,Ik dacht echt 'Hé, wat is dit nou?!' Het is raar om reclame te vinden in de rugzak van een kind van vijfenhalf.'' Kim Heijdenrijk uit Den Haag is er nog steeds een beetje beduusd van. Afgelopen maandag kwam haar zoontje thuis van zijn eerste schooldag in groep drie. Met een tijdschriftje en een reclamefolder voor kinderkleding in de tas op zijn rug.



'Ligt het aan mij of is het volkomen ongepast om reclamefolders voor kinderkleding te verspreiden als juf van een school', vroeg ze zich daarna af op Twitter.



Ze raakte blijkbaar een gevoelige snaar. ,,Er hebben mensen vanuit het hele land op gereageerd. Ouders die ik sprak zijn verbolgen en verbaasd. Zonder enige uitzondering zeiden mensen: 'Dit kan niet, waar houdt het op?' Je beïnvloedt kinderen hier wel mee.''



Wat Heijdenrijk ook tegen de borst stuitte, was dat het een folder was van niet bepaald de goedkoopste kledingzaak.