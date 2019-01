Reclamezuil aan Herengracht uit protest ‘opgefleurd’ met schilderij

‘Mooie stad achter de duinen opeens heel anders.’ Die tekst staat op het schilderij dat nu de zuil vervangt. Het kunstwerk is gemaakt door kinderen uit de buurt. ,,Buurtbewoners zijn niet blij dat hun leefomgeving zomaar wordt volgezet met lelijke, bewegende reclameborden”, laat Pauline van der Vorm weten, die vandaag een foto van het kunstwerk op Twitter plaatste. Daarbij zorgt volgens haar het bord aan de Herengracht er ook nog eens voor dat het zebrapad niet goed meer is te zien.



Ruim twintig bewoners- en ondernemersorganisaties in de Haagse binnenstad lieten gisteren weten bezwaar aan te tekenen tegen de plaatsing van de zuilen. In een brief aan de gemeenteraad gaven ze aan ‘teleurgesteld, gefrustreerd, verdrietig maar nog meer kwaad’ te zijn.