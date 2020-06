Reconstructie | De sollicitatie van Jan van Zanen

Familie overleden Leidschen­dam­mer (22) wil ophelde­ring politieop­tre­den

11:37 De familie van de 22-jarige Salim Hadj Ali uit Leidschendam heeft advocaat Richard Korver in de arm genomen om hen te helpen meer duidelijkheid te krijgen over zijn dood. De man overleed vorig jaar een paar dagen na zijn arrestatie. Het Openbaar Ministerie meldde gisteren dat zijn dood in elk geval niet door politiegeweld is veroorzaakt.