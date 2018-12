Reconstructie in woning waar man brand stichtte

De 31-jarige Eritreeër gooide op 5 juli op de Kraayensteinlaan in Den Haag bierflesjes naar voorbijgangers. Pas na een waarschuwingsschot van agenten liet hij zich aanhouden. Hij bleek thuis aan de Margaretha van Hennebergweg in Loosduinen de gaskraan te hebben opengedraaid en zijn matras in brand te hebben gestoken. Maar van de hele geschiedenis kan hij zich niets meer herinneren, zo zei hij in oktober in de rechtbank. Het proces wordt in januari voortgezet.



