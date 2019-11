Reconstructie moet helpen moord op Peternella Hanegraaff (75) in 1996 op te lossen

De 75-jarige Peternella Hanegraaff werd in maart 1996 dood gevonden in haar woning in de Ahornstraat in Den Haag. Ze blijkt door een misdrijf om het leven gekomen. De dader is nooit gepakt. Vandaag wordt in Team West en Opsporing Gezocht een reconstructie getoond van de laatste momenten van haar leven.