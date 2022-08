Reconstructie naar fatale mishandeling in Laakkwartier: Poolse man werd gruwelijk toegetakeld

Lancering van Artemis I-raket live te zien in museum One Planet

De lancering van de maanraket Artemis I, die gepland staat op 29 augustus vanaf het Kennedy Space Center in Florida, is live te zien in de Dome van One Planet. Het museum, een fusie van het Museon en Omniversum, zendt de beelden uit op het koepelscherm van 840 vierkante meter.

