Record vondst wapens in huis van oud-officier die link heeft met oorlogsmisdadiger Pieter Menten

Plaats Delict Van vreugdevu­ren tot moord: dit zijn de Haagse jaarwisse­lin­gen door de jaren heen

Het is de laatste rubriek over politienieuws van 2022, dus kunnen we niet om de ongeregeldheden met Oudjaar heen. Fotograaf Jos van Leeuwen staat ruim vijftig jaar vooraan in de drukste nacht voor hulpverleners. Het is niet meer te tellen hoeveel auto’s, pallets, kerstbomen en ander materiaal hij in rook heeft zien opgaan. ,,Ik ben overal heelhuids uitgekomen, even afkloppen”, zegt Van Leeuwen.

26 december