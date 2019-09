Recordaantal plekken bij Haags Oktoberfest

Een recordaantal van duizend zitplaatsen is dit jaar beschikbaar bij de Boterwaag, als in het laatste weekend van september weer het Oktoberfest wordt gevierd.

Daar kunnen bezoekers dan ook het originele bier proeven dat de Münchener brouwerij Paulaner brouwt voor het Oktoberfest, dat in de hoofdstad van Beijeren wordt gehouden.

In het grote café aan de Grote Markt wordt dat spektakel al jarenlang dunnetjes overgedaan. Dat is zó'n succes dat er nu een grote feesttent op het plein verrijst. Daar wordt het speciale festivalbier in pullen van een hele of een halve liter geschonken.

Schnitzelparadijs

Het Oktoberfestbier van Paulaner is iets zwaarder (6% alcohol) en bevat iets minder koolzuur dan normaal pils. Ook is het iets zoeter. Het is een combinatie die het bier snel drinkbaar maakt. ,,En dat is wel fijn met zo'n groot glas voor je neus", weet Alice van Schoonhoven van de Boterwaag.

Het is sinds gisteren mogelijk om een plekje te reserveren voor het feest, dat op 27 en 28 september vanaf 18.00 al losbarst op de Grote Markt. Er is livemuziek van een band die zowel Duitse schlagers als popklassiekers speelt, compleet met blazers.

De vaste menukaart van de Boterwaag gaat ook op de helling voor het feest. ,,We dopen de feesttent om tot een waar schnitzelparadijs, want dat hoort natuurlijk bij Duitsland", aldus Van Schoonhoven.

Het feest in Den Haag is na dat van Sittard het grootste Oktoberfest in Nederland. Hoewel de naam doet vermoeden dat dit feest (dat is ontstaan ter ere van een Beierse koninklijke bruiloft) in oktober hoort plaats te vinden, wordt het altijd gehouden in de weken voor die maand begint.