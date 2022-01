Rector aan het roer: Kees schrok niet terug van een steekvlam of een knal in de klas

Kees Booij, rector van het Veurs Lyceum in Leidschendam, was nog student toen hij op het Veurs startte als invalkracht om wat bij te verdienen. Dat beviel zowel de school als de student heel goed. Kees was destijds nauwelijks ouder dan zijn leerlingen maar wist dankzij z’n enthousiasme voor het vak, en z’n natuurlijk overwicht, een klas met gemak voor zich te winnen. Hij had dus meteen een vaste baan toen hij afstudeerde als doctorandus in de scheikunde.