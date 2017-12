Rector vertrekt bij school waar onrust heerst

Een wandeling als alternatief voor de nieuwjaarsduik

15:03 Voor wie op nieuwjaarsdag lekker even naar buiten wil, maar de nieuwjaarsduik niet ziet zitten, vormt de nieuwjaarswandeling door de Natuurtuin in Zoetermeer een mogelijk alternatief. Natuurgidsen vertellen tijdens deze wandeling over de veranderingen in de natuur tijdens de winter.