'Red de badhuisstijl van verkrotting'

De gebouwen staan al jaren leeg en werden tot afgelopen maart gekraakt. Fracties in de Haagse gemeenteraad spreken schande van de situatie en verwijten de vastgoedontwikkelaar bewust te treuzelen. ,,Het zou toch jammer zijn als het opzettelijk laten verkrotten hier succesvol wordt'', zei PvdA-raadslid Bülent Aydin in een commissiedebat vanochtend. HSP-fractieleider Peter Bos hoopt dat het college desnoods gaat onteigenen: ,,Ik heb geen vertrouwen in deze ontwikkelaar.'' CDA'er Cees Pluimgraaf: ,,Dit duurt al zo lang, je schaamt je ervoor. Het is iedereen op Scheveningen een doorn in het oog.''