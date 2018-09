Reddingsbrigade redde 95 mensen uit zee

Voor 23 van de geredde personen was medische hulp nodig. In zes gevallen was de situatie dusdanig ernstig dat behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk was.



Ondanks de extra drukte was en is de veiligheid op het strand gewaarborgd, verzekert Krikke. Achttien medewerkers van de brandweer versterken het team van strandwachten. Dat doen zij net als de anderen vrijwillig.



Daarnaast staat het Surf Rescue Team van de brandweer continu stand-by voor ondersteuning.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!