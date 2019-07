Reddingsbrigade wil campagnes over de gevaren van de zee: ‘Strandgangers zijn naïef’

Hij reageert op de actuele cijfers van het aantal verdrinkingsgevallen in Nederland die vandaag vrijkwamen via het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal verdrinkingsdoden in 2018 is fors gestegen ten opzichte van 2017. In totaal verdronken vorig jaar 138 mensen. In 2017 waren dat er nog 108. Van de 138 die vorig jaar omkwamen, kwamen er 26 uit het buitenland en 112 uit Nederland. Voor de kust van Den Haag verdronken gisteravond drie zwemmers, afkomstig uit Polen en Duitsland.