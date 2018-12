Reder komt belofte om uitvaartkosten Kees op zich te nemen niet na

Ze heeft al het een en ander meegemaakt. Weduwe Susanna Roeleveld (75) woont in verzorgingshuis Bosch en Duin in Den Haag. Ooit werd ze, op de fiets in de Duinstraat, overreden door een vrachtwagen. Met pijn kan ze overweg. Maar de zorgen en het verdriet grijpen haar nu naar de keel.



Haar middelste kind, Kees Roeleveld (51), kwam in oktober door een bedrijfsongeval op het terrein van de Scheveningse rederij WZ (Willem van der Zwan en zonen) in het Westelijk Havengebied van Amsterdam om het leven. Scheveningse collega's, die samen met Kees in Amsterdam aan het lossen waren, alarmeerden de familie. ,,Maar niemand kon ons vertellen wat er precies gebeurd was. Alleen dat Kees dood was en dat zijn lichaam voor onderzoek in Amsterdam moest blijven'', vertelt zus Nelleke Roeleveld (50) die als onderwijsassistent werkt.



Een mevrouw van personeelszaken van Rederij Willem van der Zwan belde haar om condoleances over te brengen en te zeggen dat de familie zich geen zorgen hoefde te maken over de kosten van de uitvaart. ,,Die nemen wij voor onze rekening'', hoorde Nelleke haar zeggen.