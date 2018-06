Reebok vecht voor plekje in Meijendel

Hoewel reeën in de wintermaanden in kleine familiegroepen leven, zoeken ze in het voorjaar hun eigen territorium op. Hier bereiden ze zich voor op de paartijd, die ongeveer van juli tot augustus loopt.



Toen de reebok in kwestie doorhad dat hij bezoek had van zowel de duinwachter als een andere bok, sprong hij daarom direct op om zijn territorium luidkeels te verdedigen. Duinwachter Gino deelde een video van de bijzondere ontmoeting op zijn Twitterkanaal.



