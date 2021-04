Regelgeving hondenscholen volkomen onduidelijk: ‘Zo worden schattige coronapuppy's onhandelbaar’

,,Het is een complete chaos in de coronaregelgeving voor hondenscholen", vertelt Eefje van Sloten, eigenaar van de hondenschool Doglogix uit Wassenaar. ,,In maart 2020 moesten we vanwege de lockdown stoppen met de hondentrainingen. Daarna mochten we weer open en vielen we in de categorie 'buitensport’. We konden toen met vier cursisten werken. Nu mag er nog maar met twee cursisten gewerkt worden. We kunnen zo met geen mogelijkheid aan de vraag voldoen."