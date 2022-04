Regenboogvlag in Huijgenspark voor de vierde keer vernield: ‘Moedwillig onzichtbaar maken van mensen’

ADO wil niet verder met multifunc­ti­o­ne­le basisspe­ler Jamal Amofa: ‘Ik heb verder ook geen uitleg gehad’

Jamal Amofa begint aan zijn laatste maanden bij ADO Den Haag. Hij is de meest opvallende naam tussen de spelers die deze week van de club te horen kregen dat hun contract formeel is opgezegd. Te meer, omdat ADO, in tegenstelling tot met anderen, ook niet meer met hem in gesprek gaat over contractverlenging.

1 april