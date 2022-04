Regenboogvlag voor zesde (!) keer vernield in Den Haag: ‘Ze hebben geen idee wat ze aanrichten’

Ze wordt er inmiddels boos en moedeloos tegelijk van. Dit weekend is voor de zesde keer de regenboogvlag in het Haagse Huijgenspark vernield. Marion Tahapary, voorzitter van COC, wil graag in gesprek met de daders. De gemeente Den Haag heeft haar al toegezegd dat de vlaggenmast in beton gegoten gaat worden, zodat deze niet nog een keer kan worden neergehaald.

Daar gaan we weer, dacht ze, nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag de vlag weer werd neergehaald. ,,Het lijkt bijna een vast ritueel te gaan worden, maar dat is het natuurlijk niet”, zegt Tahapary. De vandalen halen de paal uit de grond en trekken de vlag ervan af. Buurtbewoners rondom het park hangen vervolgens een nieuwe vlag op. Nu voor de zesde keer.

De politie is actief op zoek naar de daders. Na de vierde vernieling zijn er camera’s opgehangen, waardoor er van de vijfde en zesde keer camerabeelden zijn. Die worden nu onderzocht. ,,Het is waarschijnlijk hetzelfde groepje jongeren”, zegt Tahapary, die graag met hen in gesprek wil gaan. ,,Ik wil weten waarom ze het doen. We kunnen ze wel straffen, maar dat heeft ook geen zin. Ik wil graag met ze in gesprek om hun boosheid te begrijpen.”

In beton gieten

Inmiddels heeft de gemeente Den Haag toegezegd dat ze de mast van de vlag in beton gaat gieten. Tahapary heeft de gemeente daarbij gevraagd om haast te maken, zodat hij niet op korte termijn weer vernield kan worden.

Quote Ik denk dat ze geen flauw idee hebben wat ze voor schade aanrichten. Of misschien ook wel. Marion Tahapary

Het lijkt bijna een ‘strijd’ te gaan worden, maar zo wil COC het niet zien. Sterker nog, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders is bezig met andere uitingen voor in het Huijgenspark. Ze willen op korte termijn komen met een regenboogbankje en een regenboogzebrapad, twee uitingen die niet zomaar vernield kunnen worden. ,,Ik denk dat ze geen flauw idee hebben wat ze voor schade aanrichten. Of misschien ook wel.”

Naast de regenboogvlag hangen ook twee Oekraïense vlaggen, maar die hoeven het niet te ontgelden bij de daders. Daarom wordt er uitgegaan van een gerichte actie. Op 17 mei organiseert COC Haaglanden daarom een politiek café om te praten over de gebeurtenissen. Daar is iedereen van harte welkom. ,,We willen een goed gesprek met alle partijen om te kijken hoe we hier iets aan kunnen doen.”

Volledig scherm De Regenboog die symbool is voor kunnen zijn wie je bent ongeacht van wie je houdt hangt weer - weliswaar ondersteboven - in het Huijgenspark naast de Oekraïnse vlag. © Eigen foto

