Regenboogvlag wappert in Huijgenspark nadat LHBTQI+vlag wéér verdween: ‘Don’t f*ck met de leukste buurt’

Derde LG­BTQI+-vlag neerge­haald in Huijgens­park: ‘Wie molesteert symbool van jezelf kunnen zijn?’

De vlag die symbool is voor dat iedereen mag zijn wie die is, is voor de derde keer neergehaald in het Huijgenspark in de Haagse Stationsbuurt. De twee masten met Oekraïense vlaggen waar de LGBTQI+-vlag tussen stond staan er nog. ,,Vlag net zo vaak terughangen als nodig is".

12:46