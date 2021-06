Regenboogvlaggen bij Hofvijver uit protest tegen Hongaars antihomobeleid: ‘Hier mag iedereen zichzelf zijn’

De gemeente Den Haag hijst komende zondag, op de dag dat het Nederlands elftal tijdens het EK de achtste finale in Hongarije tegen Tsjechië speelt, de inclusieve regenboogvlag op verschillende plekken in de stad uit protest tegen het antihomobeleid van de Hongaarse regering.

,,Voor Den Haag is iedereen gelijk en daarom roepen wij alle Europese overheden op om voor de mensenrechten van queer personen op te komen”, laat de gemeente weten. ,,Helaas is dat nog steeds heel hard nodig.” De gemeente benadrukt het belangrijk te vinden dat iedereen in Den Haag zich veilig en sociaal geaccepteerd voelt. ,,Hier mag iedereen zichzelf zijn. Dit gaat verder dan het hebben van lesbische of homoseksuele gevoelens, of het ervaren van een andere genderidentiteit.”

Wethouder Bert van Alphen hijst zondag samen met demissionair minister Sigrid Kaag de dertien speciale vlaggen bij de Hofvijver, naast het Binnenhof. Dat gebeurt om 16.00 uur, twee uur voordat het Nederlands elftal in Hongarije begint aan zijn wedstrijd in de achtste finales van het EK. ,,Ik wil dat iedereen zich welkom voelt in onze stad”, zegt Van Alphen. Ook bij de hoofdingang van het stadhuis aan het Spui, de Haagse stadsdeelkantoren en de Cruyff Courts wappert de inclusieve- of regenboogvlag.

Homohaat

Burgemeester Jan Van Zanen: ,,Hiermee laten we zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn in Den Haag of waar ook ter wereld; ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of identiteit.”

Het protest is volgens de gemeente bedoeld om ‘niet alleen alle queer-mensen een hart onder de riem te steken’, maar ook om aandacht te vragen ‘voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan’. Den Haag roept de Nederlandse overheid en alle Nederlanders op om tijdens de wedstrijd van Oranje een regenboogvlag, inclusieve vlag of transgendervlag te laten wapperen.

Promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen verboden Hongarije voerde woensdag een wet in die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen tegenover jongeren verbiedt. ,,Deze wet gaat in tegen alle fundamentele mensenrechten waar wij als stad van vrede en recht en Europa voor staan: gelijkheid, inclusiviteit, waardigheid en vrijheid van meningsuiting”, aldus wethouder Bert van Alphen. Vanuit heel Europa is er dan ook kritiek op de nieuwe regels. De stad München wilde het voetbalstadion waar Duitsland woensdag tegen Hongarije speelde, verlichten in de kleuren van de regenboog. Dat werd verboden door voetbalbond UEFA. Daarop besloten andere steden dat statement te maken. In Nederland werden onder andere het stadhuis van Groningen, de Erasmusbrug in Rotterdam en poppodium Ziggo Dome in Amsterdam verlicht in de kleuren van de regenboog. Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum speelt zondag met een speciale band met daarop de tekst OneLove, als boodschap tegen discriminatie.

