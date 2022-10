Regenboogvlaggen wapperen in Rijswijk en Leidschendam: ‘We roepen iedereen op om te vlaggen’

Om aandacht te vragen voor de positie van de LHBTIQ+ community in Rijswijk zijn er in de gemeente meerdere regenboogvlaggen opgehangen. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn in Rijswijk”, zegt wethouder Gijs van Malsen. ,,Iedereen moet zich welkom en veilig voelen: of je hier nu woont, werkt of als bezoeker komt. Rijswijk is een stad waar er geen plek is voor homofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie. We willen naar een samenleving waar iedereen gelijk is. Ik roep alle Rijswijkers op om met ons de regenboogvlag te hijsen!”