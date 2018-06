'Regenteske' wethouder zet oppositie op scherp

'Regent Rachid graaft in ijltempo een diepe kuil. Het is wachten tot hij erin valt'. De tweet van Pieter Grinwis over wethouder Rachid Guernaoui van Groep de Mos is niet mals. Het ChristenUnieraadslid reageert op PvdA-collega Martijn Balster die evenmin fijnzinnig is: 'Wethouder Rachid Guernaoui is even regentesk opgestaan als hij gisteren is gaan slapen.'