Regisseur Hans Scheepmaker overleed aan wespenaanval, maar had geen allergie

Reisbureau van vader topcrimi­neel Reda N. langer gesloten na weer een incident

18:44 Het reisbureau aan Hoefkade in Den Haag blijft gesloten, in ieder geval tot 18 maart 2021. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen besloten, om de openbare orde in de buurt te herstellen. Het gaat om het reisbureau van de vader van de beruchte topcrimineel Reda N.